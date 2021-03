Pedullà: "Sul rinnovo di Insigne più no che sì". L'entourage del capitano non chiederà un incontro al Napoli

Ai microfoni di Canale 8, nel corso del programma Ne Parliamo il Lunedì, è intervenuto il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza per parlare della situazione contrattuale del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, in scadenza nel 2022:

"L'agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, non è andato a Castel Volturno per parlare del rinnovo del calciatore ma per altre situazioni: in questo momento non c'è possibilità di incontrarsi. All’80% non rinnova, il suo entourage aspetta la fine della stagione mentre il presidente Aurelio De Laurentiis ha la possibilità di trovare un accordo come fatto con Dries Mertens o in precedenza con lo stesso Insigne. L'entourage, comunque, in questo momento non chiederà un incontro"