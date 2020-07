Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha parlato delle ultime su Milik e il Napoli: "Milik vuole solo la Juve, ha un accordo totale in attesa che venga raggiunto l’accordo quello tra i club. Milik però dovrebbe capire che il bonifico ogni mese glielo versa il Napoli, non un altro club, e la prestazione in casa dell’Inter è stata davvero imbarazzante. Se vive proiettato al futuro dovrebbe restituire una parte del bonifico che riceve ogni mese".