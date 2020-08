Pedullà: "Il Napoli chiede 40 milioni alla Juventus per Milik, per l'intesa manca il sì di Bernardeschi agli azzurri"

Ultime notizie mercato Napoli - Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Arek Milik alla Juventus su Gazzetta.it. I bianconeri continuano a seguire il bomber polacco e puntano molto sulla voglia di trasfersi all'ombra della mole del calciatore. Dal canto suo il Napoli chiede, per cederlo, quaranta milioni di euro e la cifra è ritenuta troppo alta da Agnelli e Paratici. L'unica alternativa, tra le varie proposte, gradite a Giuntoli ed alla dirigenza napoletana in generale è quella che risponde al nome di Federico Bernardeschi che potrebbe consentire di intavolare uno scambio alla pari. A frenare l'operazione in questo momento è la volontà del numero 33 della Juventus che non ha ancora detto "sì" al Napoli.

Scambio Milik-Bernardeschi tra Napoli e Juventus