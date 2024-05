Pedullà: "Greenwood piace a Manna che deve garantire a Conte ricambi prestigiosi"

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, attraverso il proprio canale Youtube ha fatto il punto sui club interessati a Mason Greenwood:

"Da quello che mi risulta Lotito ci sta provando con Mason Greenwood, al Manchester ci sono valutazioni in corso anche in vista dell'allenatore che verrà. E' possibile che dopo l'esprienza nella Liga, possa fare un'altra esperienza altrove. per mettere le mani sul cartellino ci vogliono dei soldi. Lo United ha ricevuto offerta dalla Spagna, dalla Bundesliga, dall'Italia, Ci sono tre società che hanno sondato Greenwood. La Juve ha fatto dei sondaggi ma piace molto anche a Manna, che deve garantire a Conte dei ricambi sugli esterni, ricambi prestigiosi. Chiesa sarebbe per Conte un arma di classe. Al Napoli devi valutare la posizione di Raspadori. Poi hai Politano, hai fatto un investimento per Lindstrom. La Lazio però nelle ultime ore ha mosso ulteriori passi, si è informata: quanto costa Greenwood? Costa. Anderson è andato via da un pezzo. Su Isaksen devi puntarci ma ti serve un altro esterno".