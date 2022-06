Pedullà: "Deulofeu è una prima scelta del Napoli, i tifosi già lo acclamano via social"

Calciomercato Napoli - Arrivano conferme anche da Alfredo Pedullà sul forte interesse degli azzurri per Gerard Deulofeu. Il giornalista esperto di mercato di Sportitalia non ha mai negato l'esistenza della trattativa, ma adesso si è espresso in questi termini:

"Deulofeu è una prima scelta del Napoli. Lo scorso 25 maggio vi abbiamo raccontato dell’interessamento del Napoli per Gerard Deulofeu, pronto al grande salto dopo una stagione incredibile con la maglia dell’Udinese. I partenopei apprezzano notevolmente il talento cresciuto nell’iconica cantera del Barcellona, La Masia, e a stravedere per lui non sono solo i dirigenti ma anche i tifosi. Com’è possibile notare dal profilo Instagram dell’attaccante, i supporters partenopei hanno inondato di commenti una sua foto postata proprio quest’oggi".

Come vi abbiamo raccontato infatti, il calciatore è stato inondato di commenti via social.