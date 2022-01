Il collega di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha svelato tramite i suoi canali social, quello che potrebbe essere il futuro di Samuele Ricci, centrocampista dell'Empoli che piace tanto anche al Napoli:

Samuele Ricci da Empoli a Torino per 11 milioni: Juric spingeva da settimane per averlo. Stasera incontro con agenti per accordi.