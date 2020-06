Calciomercato Roma - Secondo quanto riportato dal collega di Sky Gianluca Di Marzio, c'è un nuovo colpo in entrata per la Roma, arriva Pedro Rodriguez. 32 anni, in carriera ha vinto tutto: dalla Champions al Mondiale con la Spagna, fino all'Europa League con il Chelsea.

Pedro alla Roma, i dettagli

L'ex Barcellona, a Stamford Bridge dal 2015, arriverà a parametro zero. I giallorossi stanno limando gli utlimi dettagli contrattuali. Poi, da settembre, Pedro sarà uno dei nuovi giocatori a disposizione di Fonseca.