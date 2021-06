Pedraza-Napoli, interesse concreto! Giuntoli lo segue da più di un anno, ma il Villarreal non fa sconti! Mezza Premier sul giocatore [ESCLUSIVA]

Ultimissime calciomercato Napoli - Uno dei nomi che ruotano intorno all'orbita Napoli negli ultimi giorni, è quello di Alfonso Pedraza, esterno sinistro del Villarreal.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it da fonti vicine al giocatore, l'interesse del Napoli è da considerare autentico.

Pedraza-Napoli, le ultime di calciomercato

Un interesse che risale addirittura allo scorso campionato, quando ancora il ragazzo non era uno dei punti fermi del Villarreal che si è aggiudicato l'Europa League.

Pedraza ha un contratto che lo lega agli Spagnoli fino al 2025. L'ultimo rinnovo risale all'estate scorsa, e nel nuovo contratto è stata inserita una clausola di 35 mln.

E' stata una grande scommessa di Unai Emery e il giocatore ha ripagato la fiducia con una grande rendimento.

Dall'ambiente del 'Sottomarino Giallo' filtra che avendo tre esterni di sinistra (Alberto Moreno, Pervis Estupinan e lo stesso Pedraza) è presumibile che uno lasci il club.

Con Pedraza, il Villarreal si è assicurato un'importante plusvalenza perchè è un prodotto delle giovanili del club, ma essendo stata una stagione che lo ha valorizzato moltissimo, partirà solamente tramite una grande offerta.

Pedraza

Offerta che potrebbe arrivare dai top club inglesi che lo seguono con interesse e in particolare dal Chelsea che al momento è in pole position per il giocatore.

Pedraza però, è un giocatore importante per il Villarreal e per Emery, e vorrebbe rimanere per disputare la Champions in una squadra dove si sente importante.

Il ragazzo è cosciente dell'interesse del Napoli, ma la parola d'ordine che filtra dal suo entourage è 'aspettare'.

RIPRODUZIONE RISERVATA