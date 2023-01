Calciomercato - Niente Bari per Leonardo Pavoletti, ex attaccante azzurro attualmente al Cagliari e seguito proprio dall’altro club della famiglia De Laurentiis. Almeno per il momento.

Calciomercato, Pavoletti al Bari?

Come riporta infatti La Nuova Sardegna, il neo tecnico Claudio Ranieri ha detto ‘no’ alla possibilità di lasciar partire il centravanti in direzione Puglia. Solo un degno sostituto potrebbe cambiare gli scenari, ma prima il neo tecnico - approdato da pochissimo in panchina - vuole valutare meglio.