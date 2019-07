Calciomercato Napoli, ceduti Sepe e Grassi al Parma! Entrambi convocati in ritiro ancor prima dell'ufficialità

Ultimissime calcio Napoli - Il Parma piazza tre colpi in entrata e lo annuncia tramite l'elenco dei convocati per il ritiro di Prato allo Stelvio che inizierà domani e terminerà il 21 luglio.

Calciomercato Napoli, Sepe e Grassi ceduti al Parma

Dell'elenco infatti fanno parte anche Luigi Sepe, Vincent Laurini e Alberto Grassi, giocatori che ufficialmente non sono ancora di proprietà del Parma.

Sepe e Grassi, entrambi l'anno scorso già in prestito al Parma, sono ancora del Napoliche però ha dato l'ok ai due giocatori per andare in ritiro con i ducali in attesa dell'ufficialità. Il centrocampista peraltro è fermo da dicembre a causa della rottura del crociato. A riportarlo è goal.com