Parma, Faggiano: "Per Sepe nessuna decisione presa, potrebbe restare insieme a Grassi. Ounas e Rog ci piacciono, ci incontreremo col Napoli"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sepe? Non abbiamo ancora deciso, non c’è nessuna certezza. Ho letto che anche il Napoli è interessato a Caputo ma non ne so nulla. Abbiamo un rapporto speciale con il Napoli ma dobbiamo vederci per trovare una quadra. Inglese? Lo vorrebbero tutti, peccato per il suo infortunio. E’ un giocatore forte anche per il Napoli stesso. Il Napoli l’anno prossimo potrebbe competere con la Juventus ma non è facile perché i bianconeri migliorano sempre. Grassi e Sepe potrebbero restare da noi. Rog ed Ounas ci piacciono ma ho dei parametri da rispettare e devo fare attenzione al bilancio”.