Palmeri svela: "Juventus, cessione di Dybala obbligatoria: i conti possono precipitare sotto le sanzioni del Fair-play finanziario!"

Tancredi Palmeri nel suo editoriale su Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus:

"Ma la notizia è che: Dybala deve andare! Altro che Lukaku o non Lukaku (comunque scelto da Paratici): la questione è che la plusvalenza su Dybala è essenziale per la Juventus, diremmo vitale, per non rischiare di far precipitare i conti della Juve sotto le sanzioni da financial fair-play. Solo sulla Joya è possibile ascrivere una plusvalenza importante, mentre nel frattempo si raccoglie quello che è possibile. Del resto è così che si spiega lo scambio Cancelo-Danilo: due mesi fa la Juve rifiutò seccamente dal City l’inserimento di Danilo nell’affare; due mesi dopo è stata costretta ad andare a Canossa vicino Manchester, e accettare una valutazione davvero minima - nei bilanci verrà scritta una plusvalenza di 20 e più milioni sul portoghese grazie a una valutazione di 60 milioni che consta di Danilo + 28 milioni, ma ci vuole davvero del coraggio a valutare ancora 30 milioni due anni dopo un panchinaro deludente come Danilo (che poi magari alla Juve esploderà, ma non è questo il punto). Alla fine la valutazione su Cancelo è di circa 48 milioni reali, ma si sa negli scambi ci si può scrivere quello che si vuole".