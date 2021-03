Pablo Rodriguez-Napoli, anche gli azzurri interessati: dalla recompra del Real Madrid alla percentuale per il Lecce, la situazione [ESCLUSIVA]

CalciomercatoNapoli - Cristiano Giuntoli è da sempre uno molto attento ai calciatori giovani in rampa di lancio. Nelle scorse settimane vi avevamo parlato di una chiacchierata esplorativa per Mihaila del Parma, ma il giro di 'consultazioni' del diesse partenopeo non si è fermato qui.

Pablo Rodriguez-Napoli, i dettagli sull'interessamento degli azzurri

Negli ultimi tempi c'è un profilo che fa impazzire Giuntoli: Pablo Rodriguez, attaccante classe 2001, in forza al Lecce. Il giovane è arrivato in Salento l'estate scorsa a titolo definitivo dal Real Madrid (contratto fino al 2024) che però vanta il diritto morale di recompra per il ragazzo. Se arriva un’offerta, i blancos possono pareggiarla e riportare il ragazzo nella capitale spagnola. In tal caso, il Lecce avrebbe poi diritto a una percentuale sulla futura vendita.

Il Napoli ha chiesto informazioni, così come altre squadre di A tra cui la Sampdoria che garantirebbe certamente più spazio degli azzurri che potrebbero, in caso di trattativa concreta, lasciarlo al Lecce in caso di promozione in A oppure dirottarlo in un altro club. Vedremo se questo semplice sondaggio si trasformerà in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.

