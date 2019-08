Ounas sul mercato, Tuttosport: più di una richiesta in Francia, spunta una pista italiana per l'algerino

Calciomercato Napoli - Aspettando i prossimi acquisti, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli lavora sul mercato in uscita. Lo afferma l’edizione di oggi di Tuttosport:

“La partenza di Verdi dipenderà dal mercato in entrata, mentre ci sono ancora da sistemare Hysaj, sul quale c’è stallo, e Ounas. L’algerino campione d’Africa ha più di una richiesta dalla Francia, Lille in testa, ma occhio al Cagliari, che dopo aver ceduto Farias al Lecce potrebbe fondarsi su di lui per completare con la tipica ciliegina la propria campagna d’acquisti da applausi”