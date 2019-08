Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24.

"Nel ritiro francese del Napoli c'è un colloquio con intermediari del Lille. Sono stati ripristinati i rapporti tra i due club e ora si lavora su Ounas. L'offerta ufficiale del club transalpino è di 5 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Superata, per ora, l'offerta del Cagliari, fermo al prestito secco. Valutazioni in corso. Ma il Lille è sempre piu vicino ad Ounas".