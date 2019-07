Ounas incanta in Coppa d'Africa, CorSport: il Napoli riflette su un’eventuale riconferma dell'algerino

Lo strano caso di Benjamin… Ounas. E sì perché l’algerino addirittura strabilia in nazionale, ma poi nel Napoli s’è preso parecchie pause in più del consentito. A ripercorrere la sua stagione, non si può negare che il ragazzo, nei momenti in cui è stato impiegato ha fatto sì cose notevoli, ma in alcune occasioni s’è perso pure in un bicchier d’acqua. Lo racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ounas, il Napoli riflette su un’eventuale riconferma