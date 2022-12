Ounahi rompe il silenzio: "So che mi vogliono, ma conta il progetto: sto decidendo se accettare"

Ounahi rompe il silenzio! Il nuovo obiettivo di calciomercato del Napoli per la prossima stagione è lui, centrocampista marocchino classe 2000, di rientro da un Mondiale disputato a livelli incredibili. Diverse fonti, tra cui Sky, confermano l'interessamento di Giuntoli per Azzedine Ounahi, che oggi gioca all'Angers, in Francia.

Intervista a Ounahi

Il calciatore ha appena rilasciato una lunga intervista, nella quale ha confessato l'ambizione di giocare in un grande club. Ecco le sue dichiarazioni: "L'Angers mi ha dato la possibilità di giocare il Mondiale, senza di loro non avrei mai potuto giocare un Mondiale a 22 anni. Oggi tutti sappiamo che ci sono squadre interessate a me e sarà una scelta che dovrò fare, una scelta importante per la mia carriera. Non so ancora come andranno le cose, se firmerò e me ne andrò a gennaio, oppure se resterò qui fino all'estate e poi andrò via. Sto aspettano per poter prendere la scelta migliore e la decisione più giusta. Sono in contatto quotidiano con il presidente".

A questo punto, l'intervistatore gli chiede in quale squadra o in quale campionato vorrebbe giocare e Ounahi risponde così: "L'ho detto anche al presidente, il progetto sportivo per me viene prima di tutto. Non ho un campionato preferito e nemmeno una destinazione ideale, io guardo soprattutto al progetto. Dovunque andrò, dovrò fare progressi per mostrare le mie qualità. Voglio essere chiaro con tutti, non ho preferenze per questo o quel campionato perché guardo al progetto sportivo, all'interesse della mia società, ma anche al mio. Se troverò un vero progetto, è lì che andrò a giocare".