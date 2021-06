Ospina apre alla permanenza al Napoli in un solo caso! Quattro club sul colombiano, non sarà svalutato [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole puntare su Meret per la prossima stagione. Per Ospina non ci sono offerte ufficiali, ma Atalanta, Juventus, Sassuolo e Fiorentina sono le squadre interessate al portiere colombiano che attende di capire quale saranno le mosse del Napoli.

Il club azzurro non vuole svendere Ospina, che a sua volta ha voglia di giocare. Ospina accetterebbe l’alternanza a Napoli, il club azzurro e Meret ora non più. La società e Spalletti sembrano intenzionati a puntare sul giovane portiere.