Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, commenta così sui social la vicenda legata a David Ospina e il Napoli:

Calciomercato Napoli, Ospina verso il sì

"Come anticipato il giorno in cui il procuratore annunciò l'addio, tra il Napoli e Ospina la trattativa per il rinnovo non si è mai interrotta. Il portiere ha valutato altre offerte, ma ora sembra vicino al sì al Napoli. Altri due anni con lo stesso ingaggio attuale (2mln+bonus)"