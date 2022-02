Ospina, futuro al Real Madrid? CorSport: a Valdebebas cercano un personaggio di spessore che possa stare alle spalle di Courtois

A Venezia in porta per il Napoli è toccato di nuovo a David Ospina, un gentleman che sa giocare con i piedi e anche dialetticamente secondo il Corriere dello Sport: «Io ho al mio fianco Meret, un ragazzo di enormi qualità».

“All’orizzonte, almeno così sembra, c’è il Real Madrid: il contratto di Ospina va in scadenza a giugno, a Valdebebas cercano un personaggio di spessore che possa stare alle spalle di Courtois e consenta così al ventiduenne Lunin di andare a imparare altrove, in attesa che arrivi poi il suo momento: «Io vivo giorno per giorno questa mia esperienza al Napoli, penso esclusivamente a dare il massimo per sfruttare le occasioni che mi vengono offerte. Per il contratto vedremo cosa succederà, adesso mi interessa soltanto vincere con il Napoli»”