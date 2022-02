Dalla Spagna - Ospina non rinnoverà con il Napoli, un club spagnolo ha messo gli occhi sul colombiano

Il portale spagnolo 'Todofichajes' svela un importante indiscrezione di mercato che riguarda David Ospina

"David Ospina sarebbe stato scelto come portiere di riserva per il futuro dal Real Madrid.

Il colombiano ha il contratto in scadenza con il Napoli a fine stagione e le parti non sembrano intenzionate a rinnovare. Il club ha deciso di lanciare come titolare Alex Meret, giovane su cui ha investito economicamente e su cui ripone speranze per il futuro.