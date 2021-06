Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna di Tuttosport Ospina sarebbe finito nel mirino della Juve: "Sirigu ha 34 anni, David Ospina ne festeggerà 33 a fine agosto e anche il colombiano rientra nell’elenco dei profili molto graditi per ragioni economiche (ha contratto per un solo anno e il Napoli non potrà chiedere cifre folli) e tecniche: l’ex Arsenal non è un portiere maldestro, ha già navigato in acque multicolori".