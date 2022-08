Osimhen via da Napoli? De Maggio: "Dalla Germania è venuta fuori questa notizia"

Calcio Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Dalla Germania rimbalza questa notizia che il Bayern avrebbe chiesto un incontro al Napoli per Osimhen. Nello specifico è Salihamidzic ad aver chiesto un incontro a Giuntoli. I tedeschi sarebbero pronti ad investire 100 milioni per l'attaccante. Il Napoli non solo non ha voluto incontrare nessuno ma ha alzato un vero e proprio muro"