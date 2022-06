Osimhen via da Napoli? De Laurentiis fa il prezzo per cederlo

Un altro dubbio a turbare l’estate dei tifosi napoletani, oltre l’addio di Lorenzo Insigne e Dries Mertens? Presto potrebbero immaginare un Napoli senza Victor Osimhen al centro dell’attacco come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Aurelio De Laurentiis non è uno tenero nelle trattative e non si fa certo condizionare da giocatori e procuratori, scrive il quotidiano:

"Comunque è cominciata una battaglia di posizioni, in cui agenti e intermediari giocano anche una loro partita. Il proprietario del Napoli non fa sconti: ci vogliono 100 milioni di euro. Ma chi sarà pronto a sborsarli? Osimhen ha parlato anche di richieste spagnole che al momento non trovano riscontro visto che Real, Atletico e Barcellona si muovono su altre situazioni. Invece la pista inglese resta calda ed è questo il momento in cui si sta scatenando il mercato dei goleador"