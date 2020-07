"Osimhen? Se mostrassi quanto sono alti i contratti, si capirebbe quanto tempo ci vuole": l'annuncio di De Laurentiis sul primo acquisto del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - «Osimhen? Bisogna aspettare qualche giorno», ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a margine dell'assemblea di Lega Serie A aggiungendo: «Se mostrassi quanto sono alti i contratti, in casa De Laurentiis, si capirebbe quanto tempo ci vuole». Ormai per l'attaccante nigeriano del Lille si attende davvero solo l'annuncio, come racconta Il Mattino.

Victor Osimhen, attaccante attualmente di proprietà del Lille ma ad un passo dal Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo amico giornalista Oma Akatugba, ricordando anche una amichevole risalente all'estate del 2018 in cui con il Wolfsburg affrontò il Napoli:

"Ho incontrato insigne quando il Napoli ha giocato al Wolfsburg, penso nel 2017, in una partita amichevole. Sono andato nel loro spogliatoio per chiedere la sua maglia ma purtroppo l'aveva già dato ad un altro mio compagno di squadra. Adoro Mertens e Koulibaly"