Osimhen-PSG, Il Mattino - De Laurentiis incontra Al-Khelaifi: accordo entro due settimane?

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli, adesso in pole per l'acquisto di Osimhen torna ad esserci il Paris Saint-Germain: come scrive il quotidiano oggi in edicola, "intanto De Laurentiis si incontra con Al-Khelaifi per trovare un'intesa con il Paris St.Germain per la cessione di Osimhen".

Osimhen-PSG: incontro De Laurentiis-Al Khelaifi

Sul futuro di Osimhen e l'ipotesi PSG, l'edizione odierna de Il Mattino scrive:

"Chiaro che la svolta del mercato è legata a Osimhen: De Laurentiis è in contatto personalmente con i vertici del PSG (i rapporti tra il patron azzurro e Al-Khelaifi sono idilliaci) e si arriverà a una soluzione entro un paio di settimane. In pole ci sono i francesi e dietro, in ordine sparso, Arsenal, Chelsea e Manchester United".