Osimhen prolunga fino al 2025! Gazzetta: ipotesi maxi clausola rescissoria, ecco la cifra

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Victor Osimhen rinnova con la SSC Napoli. Il nazionale nigeriano è legato attualmente da un contratto che scadrà a giugno 2024 e guadagna 4,5 milioni di euro a stagione, ma il presidente Aurelio De Laurentiis vuole evitare le tentazioni che offre il panorama europeo ed estenere il contratto fino al 2025 con un aumento dello stipendio.

Cifre clausola rescissoria Osimhen-Napoli

Secondo la Gazzetta dello Sport non è escluso che il nuovo accordo possa prevede una clausola rescissoria che potrebbe andare oltre i 100 milioni di euro. Il centravanti ex Lille è seguito da diversi top club, ma chiosa Gazzetta non c'è nessuna possibilità ch la proprietà prenda in considerazione la possibilità di cederlo.