Venerato a CN24: "Osimhen-Napoli, tra oggi e domani può già arrivare il sì! Si tratta col Lille, sul problema razzismo Koulibaly e Gattuso hanno rassicurato l'attaccante"

Ultime calcio Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. In particolare, Venerato ha svelato le ultimissime notizie sulla trattativa Osimhen-Napoli.

Osimhen-Napoli, la trattativa

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Oggi inizia la settimana di Osimhen, dal suo entourage mi dicono che non abbia ancora detto sì al Napoli ma già in giornata o domani potrebbe accettare l’offerta azzurra, rimuovendo alcuni problemi relativi al campionato italiano: dopo un contatto diretto con Koulibaly, si è arrivati all’idea che il problema razzismo sia limitato a pochi cretini. Problemi con la lingua? I nigeriani parlano benissimo inglese, ma credo che dopo la due giorni partenopea il ragazzo si sia convinto. Ad oggi, però, non ha ancora detto sì. Le parole del presidente del Lille e le cifre dell’affare? Non c’è ancora un accordo tra Napoli e Lille, ci si parla e si conosce le rispettive richieste ed offerte. Il Lille chiedeva 80 milioni, il Napoli non li spenderà questi soldi: si ragiona attorno a 50-60 milioni di euro più bonus, senza la valutazione di Ounas quale contropartita tecnica. Se entro qualche settimana dovesse uscire un esterno, allora Ounas potrebbe essere preso in considerazione: il Napoli lo valuta 30 milioni, il Lille attorno alla metà. Gli ultimi ostacoli per convincere Osimhen? Dall'entourage mi parlano di problematiche di natura ambientale, ma il viaggio a Napoli le ha risolte: economicamente l’offerta si aggira attorno ai quattro milioni di euro bonus compresi. L’incontro con Gattuso e De Laurentiis gli ha fatto capire che il progetto del Napoli è di tornare subito in Champions, l’unica problematica è legata al razzismo. Un membro dell’entourage è rimasto colpito da ciò che accadde a Balotelli in trasferta al Verona, non vorrebbe vivere in un paese del genere, ma Koulibaly e Gattuso hanno rassicurato Osimhen. Un accordo alla fine verrà trovato, con Ounas o meno: si aspetta solo il sì di Osimhen, parlando con le parti in causa c’è questa convinzione che tra oggi e domani potrà arrivare l’ok”.