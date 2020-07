Osimhen-Napoli, Sportitalia - Il nuovo agente prende tempo, nessuno sviluppo nelle ultime 24 ore!

Ultime notizie mercato Napoli - A quanto pare, al netto degli annunci fatti da diversi esponenti della dirigenza del Lille, la trattativa che dovrebbe portare a Napoli Victor Osimhen non è ancora giunta a compimento. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, sul proprio profilo Twitter, il nuovo agente del bomber prende tempo e nelle ultime 24 ore non ci sono stati sviluppi significativi in questa trattativa. Ecco il testo del suo tweet:

""Non ci sono visite programmate con il Napoli, non è fatta. non ci sono firme, il nuovo agente prende tempo. Le ultime 24 ore non hanno dato frutti, malgrado gli annunci strategici del Lille".