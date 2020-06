Osimhen-Napoli, Sportitalia: gli azzurri contano di spendere almeno 50 milioni, Gattuso stravede per lui! Nel pomeriggio incontro con Giuntoli

Ultime notizie mercato Napoli - Il grande obiettivo di mercato del Napoli per il reparto offensivo è senza ombra di dubbio Victor Osimhen, talento classe 1998 di proprietà del Lille che oggi è venuto in visita al capoluogo campano anche per incontrare Gennaro Gattuso. Ecco, a tal proposito, alcuni estratti dal portale di Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia:

"Il Napoli sta lavorando da oltre 40 giorni su Osimhen, lo vuole a ogni costo, ritiene che sia il profilo perfetto per l’apertura di un nuovo ciclo. Gattuso stravede al punto che avrebbe cambiato idea soltanto se la Lazio avesse messo sul mercato un certo Ciro Immobile. [...] C’è anche la volontà di Gerard Lopez di agevolare il Napoli [...]. Osimhen aveva detto sì agli azzurri un mese fa, il Napoli ha messo in preventivo di spendere almeno 45-50 milioni per il cartellino. Almeno. [...] Osimhen ha fatto un giro per Napoli (in foto la compagna dell’attaccante nigeriano ripresa nella terrazza dell’albergo che li sta ospitando), non ha ovviamente messo piede delle parti di Castel Volturno, e nel pomeriggio ha incontrato Giuntoli".