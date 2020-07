Osimhen-Napoli, Sky: grande fiducia nel club azzurro, si attende solo che il calciatore sia definitivamente convinto!

Ultime notizie mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato del Napoli nel corso della trasmissione "Sky Calcio Show L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La strada è tracciata dopo il blitz napoletano del calciatore. Ha incontrato Gattuso, Giuntoli e De Laurentiis, ha visitato la città ed ha capito il progetto tattico che ha il Napoli per lui. Non ci saranno problemi per trovare l'accordo con il Lille ed in tal senso c'è grande fiducia. Il Napoli attende che il calciatore sia definitivamente convinto per chiudere tutto!"