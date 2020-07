Osimhen-Napoli, Repubblica: il club si sente a riparo da brutte sorprese e lo considera il primo acquisto della prossima stagione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Osimhen: "L’accordo fra le parti è stato sostanzialmente raggiunto, ma deve essere ratificato. Poi Osimhen avrà il via libera per sostenere le visite mediche a Roma, nelle clinica Villa Stuart. Il Napoli è sicuro di avere messo a segno il primo colpo in vista della prossima stagione e si sente al riparo da brutte sorprese, peraltro sempre possibili sul mercato. Ma dopo l’intervento di Mendes sono caduti anche gli ultimi ostacoli e non resta dunque che aspettare la fumata bianca. Gattuso avrà presto il suo nuovo goleador"