Venerato a CN24: "Inserimento del Manchester United per Osimhen: prima telefonata con il nuovo agente! Tutta la verità sulla rottura con i vecchi rappresentanti, ora Victor ha bisogno di soldi..."

Osimhen al Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Qualche ore fa il Manchester United ha telefonato il nuovo procuratore di Osimhen per capire se avesse firmato con il Napoli. Il Lille spinge per chiudere in giornata e non il Napoli, vedo molto difficile si possa chiudere l'operazione tra gli azzurri e Osimhen che piace tra l'altro anche Liverpool e Tottenham. Il Napoli si fa forte di due cose: l'ottimo rapporto con il Lille e che il Manchester United non ha ancora fatto passi ufficiali con un'offerta. Se dovesse arrivare offerte dagli inglesi non ci sarebbero molte possibilità perché lo United ha una potenza economica superiore a quella partenopea".

"Non è escluso che il nuovo agente possa usare questi sondaggi per strappare un ingaggio migliore. Il Napoli conserva un vantaggio sulle altre, ma non è corretto dire che entro domani farà visite mediche. Osimhen ha bisogno di soldi, gli ex agenti hanno già fatto causa: si parla di un risarcimento di 3 milioni. Gabriel? Se ne riparlerà in seguito, la priorità è Osimhen".

"La storia con gli ex agenti? Come tutti i nigeriani, Osimhen ha chiesto di poter realizzare il sogno di giocare in Premier. Purtroppo non è arrivata nessuna offerta da lì, e l'entourage gli ha consigliato di accettare Napoli. E' arrivato però il nuovo agente che ha detto a Victor o di portarlo in Inghilterra oppure di fargli avere più soldi dal Napoli"