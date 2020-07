Repubblica - Il Lille considera Osimhen già del Napoli, ma c'è un aspetto che rallenta tutto

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica riportano cosa sta accadendo al Napoli per la vicenda Osimhen:

"Per il futuro arriverà invece a dargli manforte Victor Osimhen, il centravanti chiesto da Ringhio e destinato a diventare a breve il colpo più costoso dell’era di Aurelio De Laurentiis. L’acquisto del giocatore nigeriano, 22 anni, avrà un significato tecnico e simbolico: trasformandosi virtualmente nella prima pietra del nuovo ciclo. La vecchia guardia ha dato tutto e a volte sembra essere sazia. L’allenatore calabrese ha invece bisogno di gente affamata.

Per questo Osimhen è considerato l’ideale. Il Lille lo considera già ceduto al Napoli. Ma la fumata bianca tarda ad arrivare, perché l’attaccante ha cambiato agente e De Laurentiis è contrario per principio ai giochi al rialzo. Tocca dunque al direttore sportivo Cristiano Giuntoli superare gli ultimissimi ostacoli, evitando l’inserimento in extremis e le manovre di disturbo di altre squadre, in particolare quelle inglesi. Solo dopo le visite mediche e la firma la partita sarà definitivamente vinta, anche grazie alla mediazione decisiva di Gattuso. Nessuno più di lui sa che c’è bisogno di un nuovo bomber".