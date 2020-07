ULTIM'ORA - SSC Napoli, la radio ufficiale: "Osimhen ha accettato di andare a Capri ed incontrare De Laurentiis nella giornata di oggi"

Calcio mercato Napoli - E' da ieri in città, con il suo entourage, Victor Osimhen. Ha alloggiato all'hotel Britannique, e ieri sera è stato a cena con Gennaro Gattuso.

Calciomercato Napoli, Osimhen incontra De Laurentiis

Resta da incontrare il patron della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis: Osimhen dovrebbe farlo oggi, in quel di Capri. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nella puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Mi sa che Milik potrebbe non rinnovare. Si muovono su Osimhen e Gabriel, se Milik va alla Juve può arrivare Bernardeschi. Si raffredda la pista Under. Szobozslai è un gran calciatore, il Napoli lo sta seguendo. Ieri Osimhen è impazzito per la bellezza di Napoli e anche per la gastronomia. Sul calciatore c’è anche il Liverpool. Mi confermano Osimhen va a Capri, ha deciso di incontrare De Laurentiis”.

Victor Osimhen a Napoli

Osimhen a Napoli, la giornata di ieri

Dopo essersi rilassato l'altro ieri sera in Costa Azzurra a bordo di un super yacht di alcuni amici, ieri mattina é arrivato a Napoli in jet privato alle 13:15. Osimhen ha trascorso la giornata all’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele insieme alla sua fidanzata e i membri del suo entourage. Alle 19.30 circa ha lasciato l’albergo per dirigersi a casa di Gattuso, da cui il mister gli ha mostrato alcune delle bellezze partenopee oltre ad illustrargli il progetto Napoli.

In serata, il giocatore nigeriano e la sua “truppa” si è spostata a cena al ristorante “L’Altro Coco Loco” nei pressi di Piazza dei Martiri, che tra l’altro aveva visto anche il presidente del PSG Al Khelaifi tra i suoi ospiti più illustri. Qui, in una saletta privata con tanto di cantina, Osimhen ha potuto assaggiare alcuni dei piatti più famosi dello chef del ristorante: insalata di gamberi King Crab e avocado, frittura mista di pesce e un piatto di linguine.