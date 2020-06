Osimhen-Napoli, Giuntoli ha perso la pazienza con l'entourage: non vuole più pregarli a scegliere il progetto azzurro, il retroscena

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive: "Sul fronte entrate, continua ad essere valida la regola secondo cui gli acquisti saranno effettuati solo dopo aver ceduto un tesserato. Regola che vale per tutti, tranne che per l’attaccante centrale. I nomi sono sempre i soliti due, Immobile e Osimhen. Ma se per il bomber biancoceleste si vorrebbe evitare una trattativa al massacro con la Lazio, per quello del Lille, il ds Giuntoli starebbe perdendo la pazienza e nemmeno sembra essere più disposto a pregare l’entourage dell’attaccante che quella di Napoli possa essere la scelta giusta".