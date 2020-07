Osimhen-Napoli, CorSport: lunedì l'appuntamento decisivo con D'Avila? Telefonata di Giuntoli a bordocampo, l'ultima offerta è quella giusta

Ultime mercato Napoli - All’ombra del «Tardini» Victor Osimhen «gioca» la sua prima partita «italiana» in un debutto virtuale che però gli appartiene, secondo il Corriere dello Sport:

"Mentre Parma e Napoli stanno per cominciare, le voci che s’avvertono diventano un’eco. E’ quasi fatta, Giuntoli a bordo campo ha appena finito di chiacchierare con D’Avila, il manager, per fissare un appuntamento (lunedì?) che può diventare decisivo: l’offerta da 4 milioni ha impresso la svolta e ora non resta a De Laurentiis che sedersi intorno a un tavolo con Lopez, il presidente del Lille, e rendere esecutivo un affare che sembra non abbia altri ostacoli"