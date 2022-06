Dall'Inghilterra - Arsenal pronto ad un rilancio per Osimhen, ma spunta anche il Tottenham: i dettagli

Calciomercato Napoli. Osimhen è uno dei fiori all'occhiello della rosa del Napoli. Il centravanti nigeriano viene valutato oltre 100 milioni da De Laurentiis che è pronto a privarsi del giocatore solo davanti ad un'offerta shock.

Osimhen Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli, Tottenham e Arsenal su Osimhen

Osimhen è uno dei punti fermi della rosa di Luciano Spalletti, ma per il nigeriano non mancano le pretendenti soprattutto dalla ricchissima Premier League. Per l'ex Lille si è già mosso l'Arsenal con un'offerta da 51 milioni di sterline (rifiutata), ma secondo il The Sun i Gunners sarebbero pronti ad un rilancio per far vacillare la resistenza di De Laurentiis.

Per il tabloid, inoltre, anche il Tottenham sarebbe pronto a fiondarsi sul centravanti: con il futuro di Harry Kane in bilico, il tecnico Antonio Conte avrebbe indicato anche Osimhen tra i possibili sostituti. Il Napoli al momento attende e ribadisce: per il nigeriano ci vorranno 100 milioni o resterà in azzurro.