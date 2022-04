Osimhen-Napoli verso l'addio! Offerta da 100 milioni e vertice segreto: la posizione del giocatore

Ultime calciomercato Napoli. Osimhen può già dire addio al Napoli. E' quanto riferito dall'edizione odierna di Repubblica, che annuncia come il futuro del centravanti nigeriano sia più che mai in bilico in vista delle offerte faraoniche che arriveranno sul tavolo di De Laurentiis.

Osimhen piace molto in Premier League, ed il Napoli ha fissato ad oltre 100 milioni il prezzo di vendita. Cifra importante che, però, un club sarebbe pronto a raggiungere già la prossima estate: