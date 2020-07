Osimhen-Napoli, assist dalla Francia! RMC Sport: Lille nel mirino per i conti in rosso, servono 150-160mln da incassare

Ultimissime notizie calciomercato. Il Napoli si potrebbe avvicinare sempre più all'acquisto di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille, per motivi prettamente finanziari.

Lille nel mirino della DNCG

Secondo quanto raccontato da RMC Sport in Francia, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, l'organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti delle società calcistiche di associazioni di calcio in Francia, posta sotto la direzione amministrativa della Ligue de Football Professionnel, avrebbe messo nel mirino proprio il Lille.

Giudizio sospeso per il Lille

Nella giornata di ieri è arrivato un rinvio su eventuali decisioni da prendere nei confronti del Lille, in relazione alla sua situazione finanziaria: secondo RMC Sport, il club si troverebbe nella situazione di dover vendere calciatori in grado di garantire un incasso attorno ai 150-160 milioni di euro, considerando le difficoltà economiche dopo il mancato raggiungimento della qualificazione in Champions League.

Doppio affare col Napoli?

Nelle ultime ore, come raccontato dal Corriere dello Sport, Victor Osimhen è divenuto il principale obiettivo del Napoli di Aurelio DeLaurentiis, ma piace anche il difensore centrale Gabriel Magalhaes:

"L’offerta è seducente, cinquanta milioni più Ounas, valutato intorno ai trenta, in cambio del tandem Osimhen-Gabriel Magalhães. C’è un ottimismo di fondo, una tentazione di fare in fretta, per evitare che s’avverta il rigurgito di «vecchi» pretendenti: e sarà per questo che Giuntoli, il diesse, non è andato a Bergamo, anche questo un aspetto insolito".