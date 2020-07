Rai - Osimhen ha detto sì, è l'acquisto più caro della storia del Napoli: visite mediche e annuncio in arrivo

Calciomercato Napoli - Nel corso dell'edizione odierna del TgR Campania Rai, la redazione sportiva della Rai ha dato gli aggiornamenti in merito alla questione Osimhen-Napoli. Ecco l'estratto dal servizio andato in onda su Rai 3:

"Quando anche per Victor Osimhen sembrava profilarsi un altro caso Pepè, il giocatore ivoriano che l'estate scorsa aveva sedotto e abbandonato il Napoli scegliendo l'Arsenal, ecco il colpo di scena. Stavolta il nigeriano, ironia della sorte, anche lui di proprietà del Lille, ha detto sì al Napoli. Qualche settimana fa Osimhen era stato nel capoluogo campano, visitando i luoghi più belli della città e incontrando Gattuso e De Laurentiis. Una toccata e fuga con la promessa di svelare il suo futuro al più presto, futuro che si tingerà d'azzurro! Sarà lui l'acquisto più caro della società partenopea, 81 milioni contro i 42 sborsati per Lozano l'anno scorso. Osimhen in questa stagione ha realizzato 18 gol con il Lille. A breve le visite mediche e poi la firma sul contratto da 5 milioni di euro a stagione e poi l'annuncio ufficiale. E' lui il primo rinforzo di Gattuso per la prossima stagione".