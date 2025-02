Dall'Inghilterra - Manchester United pronto a follie per Osimhen: offerti due calciatori al Napoli

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen, calciatore di proprietà del Napoli in prestito al Galatasaray, continua a fare gola alle big di Premier League. Il centravanti nigeriano, autore di 17 gol e 5 assist in 23 partite stagionali, ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro.

Osimhen-Manchester United, proposto scambio al Napoli

Su Osimhen potrebbe scatenarsi un'asta la prossima estate e sarà decisiva la volontà del calciatore. Come riportato dai colleghi inglesi di TBR Football, sono diverse le squadre britanniche che seguono il calciatore.

La prima è il Chelsea, già vicino la scorsa stagione ad Osimhen, che cerca un attaccante e potrebbe disporre di diverse contropartite tecniche per abbassare il prezzo. In lizza c'è anche l'Arsenal, alle prese con la questione Havertz, mentre non sono da escludere anche Aston Villa e Newcastle.

Per i colleghi inglesi, però, la squadra in pole position resta il Manchester United: i Red Devils vogliono un nuovo centravanti e non sono soddisfatti delle prestazioni di Zirkzee. Per arrivare ad Osimhen, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto Hojlund e Garnacho, con quest'ultimo già seguito dal Napoli a gennaio.