Osimhen, l'entourage: "Napoli? Victor decide domani! C'è l'accordo su tutto. Gattuso gli ha fatto capire di volerlo" [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli - Osita Okolo, membro dell'entourage dell'attaccante del Lille Victor Osimhen, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Victor quest’anno si è mosso bene al primo anno in Ligue 1 nonostante la chiusura anticipata, ha segnato tanti gol perciò non sono sorpreso dell’interessamento di tanti club europei per lui. Credo che avrebbe potuto segnare altri gol se non ci fosse stata la pandemia, Victor ha dimostrato di tener testa alle sfide che gli sono presentate davanti, lui stesso avrebbe voluto segnare ancora più gol.

Il viaggio a Napoli? Victor è stato accompagnato dai suoi agenti, ci siamo sentiti e ci siamo scambiati le opinioni sulla città: l’impressione è stata buona, a dir la verità. Victor timido? Non sempre, anche se avrebbe gradito una minora esposizione agli occhi dei media in vista di una decisione comunque importante.

Sensazione sull’affare con il Napoli? Dopo aver incontrato De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso mi ha detto che gli serve un po’ di tempo per decidere, senza fretta. In settimana scioglierà le riserve e confermerà la sua decisione, se deciderà di accettare il Napoli oppure no. Stiamo aspettando, potrebbe arrivare a momenti sin da oggi.

L’incontro con Gattuso? Il mister gli ha fatto capire di volerlo in squadra e crede molto nelle sue doti e in ciò che potrebbe fare.

Victor mi ha detto che c’è un accordo su tutto ma ci sono un paio di cose da sistemare prima della decisione definitiva: entro domani dovrebbe esserci l’annuncio.

Le dichiarazioni del presidente del Lille Lopez sull’aver consigliato ad Osimhen di andare al Napoli? Io credo che per lui sia importante avere un posto da titolare, per crescere ancora, anche se non ci sono garanzie nel mondo del calcio. Al Wolfsburg gli promisero diverse cose, poi cambiò tutto. Victor non vuole commettere errori nella sua scelta, io penso che Napoli sarebbe l’opportunità giusta per crescere ma alla fine decide lui. Speriamo arrivi presto la sua scelta.

Interesse di altri club? C’erano altre opzioni, tuttavia il discorso torna sempre sulle garanzie di impiego, il Napoli gli ha prospettato un minutaggio da titolare. Altri club hanno visto diminuire la loro potenza economica, Napoli è una delle piste più calde per Victor"