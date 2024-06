Osimhen-Arsenal, tutto sfumato! Dal Portogallo: Gunners ad un passo da Gyokeres

Calciomercato Napoli, sfuma la cessione di Osimhen all'Arsenal? Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese Leonino, il club di Londra sarebbe vicinissimo alla chiusura della trattativa per l'attaccante Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona.

L'arrivo di Gyokeres all'Arsenal farebbe certamente sfumare in maniera definitiva il trasferimento di Osimhen ai Gunners, tra le poche squadre che si erano palesate nelle ultime settimane.

Gyokeres, 43 gol e 14 assist nell'ultima stagione, è uno dei centravanti più promettenti del panorama calcistico europeo, tanto che pure il Napoli lo aveva sondato in vista della probabile cessione di Osimhen. Gyokeres ha già 26 anni, ma molti osservatori ritengono che sia pronto per una grande squadra. Con lo Sporting ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, i club sono ancora in trattativa ma le notizie provenienti dal Portogallo assicurano che l'operazione è quasi conclusa.