Osimhen al Napoli, call risolutiva di 30 minuti Giuntoli-staff! Definito l'ingaggio, liberatoria dagli ex agenti

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino il più grande investimento dell’era De Laurentiis diventerà realtà oggi: ieri Giuntoli, D’Avila e D’Amico hanno parlato per circa 30 minuti per definire una serie di dettagli di poco conto.Ma il sì di Victor Osimhen al Napoli era già nel cassetto da diverse settimane.

L’intesa con lui è totale ed è vecchia di giorni: quasi 3 milioni di euro netti a stagione più una serie di bonus non di poco conto che possono far arrivare lo stipendio intorno ai 3,6 milioni di euro. D’Avila ha tra le mani anche la liberatoria degli ex agenti, che avevano fatto intendere di essere pronti a portare la faccenda alla Fifa: una questione interna all’entourage del bomber del Lille che, in ogni caso, qualche intoppo ha creato. Ma poca roba. Oggi tutte le ultime formalità di rito verranno completate e arriveranno le firme al contratto prima di Gerard Lopez, patron del Lille, e poi di Aurelio De Laurentiis, numero uno del Napoli. L’affare è fatto e l’annuncio sarà oggi.