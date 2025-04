Orsolini obiettivo Napoli! Contatti già prima del gol all'Inter, si sente pronto al grande salto in una big

Ultime notizie SSC Napoli - La Napoli calcistica non fa altro che magnificare la prodezza di Riccardo Orsolini in Bologna-Inter, scrive Repubblica.

"Ha già segnato dodici reti in campionato e si sente pronto al grande salto in una big che potrebbe essere proprio il Napoli. L’interessamento del club nei suoi confronti non dipende dalla rete realizzata domenica con l’Inter: i contatti sono cominciati prima. Orsolini ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è di fronte ad un bivio: rinnovare oppure lasciare da protagonista assoluto e provare ad infiammare un nuovo stadio. L’ipotesi potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi. I tifosi hanno già approvato l’idea di ammirarlo in maglia azzurra"