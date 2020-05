Orsolini-Napoli, Gazzetta: De Laurentiis non avrebbe problemi a spendere 20mln, ma c'è un ostacolo serio per la trattativa

Calciomercato Napoli - Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, figura tra i primi sull’agenda del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, secondo la Gazzetta dello Sport:

"Ci sono di mezzo garanzie tecniche che il ragazzo pretenderebbe per muoversi da dov’è. Il feeling con Mihajlovic è parecchio resistente. Tra gli obiettivi di Orsolini c’è l’Europeo, ma per arrivarci dovrà garantirsi la continuità. E questo potrebbe essere un ostacolo serio per la trattativa, perché né Giuntoli né Gattuso potrebbero garantirgliela. Il giocatore piace e il club non avrebbe difficoltà a investire i 20 milioni richiesti dal Bologna"