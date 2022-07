Ore decisive, Mourinho pronto a mettere Dybala al centro del progetto Roma

L'edizione odierna di repubblica si sofferma sull'assalto che la Roma starebbe tentando per Pauolo Dybala. Sull'argentino c'è l'interesse di diverse squadre, tra cui anche il Napoli: al fantasista però piacerebbe tornare a giocare in Champions.

Attendere ancora l’Inter, per giocare la Champions, o virare con forza verso l’Olimpico, dove Mourinho lo aspetta a braccia aperte. L’ex Juventus ha una voglia matta di dimostrare quanto possa essere ancora decisivo nel campionato italiano, freme e scalpita nel poter tornare in campo al più presto, per sentirsi nuovamente centrale in un progetto tecnico. Lo Special One è pronto per farlo diventare il fulcro della manovra: suggeritore nel 3- 4- 2- 1 accanto a Pellegrini e dietro Abraham, trequartista nel 4- 2- 3- 1 o seconda punta nel 3- 5- 2. Dybala può accendere le ambizioni Champions della Roma in diverse posizioni e la febbre del grande colpo ha già scatenato l’entusiasmo dei tifosi giallorossi, che sognano di vedere l’argentino con la maglia della Roma. Ore caldissime per il futuro di Dybala.