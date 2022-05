Olivera-Napoli, KKN: dal club grande ottimismo per la chiusura della trattativa

Ultime calciomercato Napoli. Giorni caldi per la trattativa Mathias Olivera-Napoli, dopo le parole del presidente del Getafe. Il giocatore resta vicino alla maglia azzurra, come confermato anche dall'emittente ufficiale del club di De Laurentiis.

Su Olivera-Napoli è intervenuto Valter De Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Olivera-Napoli, dal club azzurro c'è grande ottimismo per la chisura della trattativa nonostante sul giocatore nelle ultime ore si sia fiondato anche il Benfica. Io però mi sbilancio, per me Olivera è già stato chiuso dal Napoli".