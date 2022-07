"O Simeone o Raspadori". Il Mattino: ecco da cosa dipenderà la scelta

Calciomercato Napoli - "Simeone o Raspadori, l'ora della scelta". Titola così Il Mattino oggi in edicola che, almeno per il momento, esclude un doppio colpo in attacco. O l'uno o l'altro sembrerebbe, con due valutazioni differenti in corso come si legge:

Con l’eventuale arrivo di Simeone, Spalletti potra? contare su un attaccante con caratteristiche simili a quelle di Osimhen, ma potenzialmente perfetto per fare l’alterego di Victor nel 4-3-3 come punta centrale. Questo l’unico vero elemento che sta facendo riflettere il Napoli. Perche? nella testa dell’allenatore sarebbe piu? utile un tipo di giocatore capace di cambiare la squadra anche a partita in corso. Per questo motivo le quotazioni di Giacomo Raspadori sono in continua ascesa.